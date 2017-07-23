Долгополов програв у фіналі тенісного турніру в Швеції

В Бостаді (Швеція) завершився фінальний матч тенісного турніру SkiStar Swedish Open, де українець Олександр Долгополов поступився Давиду Ферреру з Іспанії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 4:6, 4:6.

Читайте такожДолгополов обіграв другого росіянина поспіль і вийшов у фінал турніру в ШвеціїУкраїнець грав на рівних з суперником до рахунку 4:4 у першому сеті. У дев'ятому геймі Долгополов програв гейм на своїй подачі, а потім, в наступному геймі, програв і сет в цілому. А у другій партії наш спортсмен виглядав вже зовсім неконкурентноспроможним на тлі іспанця, який відмінно діє на корті з грунтовим покриттям. Лише за рахунку 1:5 наш спортсмен повернувся в "гру", вигравши три гейми поспіль, але програвши матч у десятому геймі у впертій боротьбі на подачі суперника.

Таким чином, Долгополов став віце-чемпіоном змагань у Швеції.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Швеції проходив з 16 по 23 липня.