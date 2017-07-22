Збірна України з підводного плавання завоювала дві медалі на Всесвітніх Іграх

Українська збірна поповнила свою скарбничку ще двома нагородами на Всесвітніх Іграх у Вроцлаві.

Сьогодні ввечері відбулися фінальні запливи у змаганнях з підводного плавання.

Ірина Пікінер посіла третє місце на дистанції 100 метрів у ластах, показавши результат 46,92 секунди. Перше і друге місця розподілили між собою представниці Угорщини, повідомляє УНІАН.

Також бронза в активі Анастасії Антоняк, яка брала участь у 400-метровому запливі. Починаючи з середини дистанції Антоняк впевнено лідирувала і реально претендувала на виграш золота, але на останніх 50 метрах її обійшла китаянка Сун Йітін, а другою в підсумку фінішувала Кім Бо Куїн з Південної Кореї. Результат Анастасії Антоняк - 3 хвилини 17,61 секунди - виявився третім.

Після двох днів змагань на Всесвітніх Іграх збірна України має в активі сім медалей, з яких 1 золота, 1 срібна та 5 бронзових.

В загальному командному заліку наша збірна посідає 11 місце.