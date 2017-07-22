Українська суматорі Марина Максименко завоювала бронзову медаль на Всесвітніх Іграх

Українська спортсменка Марина Максименко стала бронзовою призеркою Всесвітніх Ігор.

Максименко виборола третє місце у змаганнях сумоїсток у середній ваговій категорії.

У поєдинку за бронзу наша співвітчизниця здолала японку Мізунуму Хікару, повідомляє УНІАН.

На попередніх Всесвітніх Іграх чотири роки тому у Калі (Колумбія) Марина Максименко була срібною призеркою.

"Вважаю, що сьогодні був не мій день. З японкою Хікару ми сьогодні змагалися двічі, і у першій сутичці я програла - просто не змогла як слід налаштуватися. Після цього довелося йти по нижній частині турнірної сітки. Головної мети - золота - досягти не вдалося. Але я чула, як мене підтримувала публіка - це щось неймовірне. Атмосфера на Всесвітніх Іграх у Вроцлаві дуже добра", - відзначила Марна Максименко у коментарі після змагань.