Українська суматорі Марина Максименко завоювала бронзову медаль на Всесвітніх Іграх

19:51, 22 липня 2017
Інше
280

Це друга медаль збірної України у змаганнях з сумо у Вроцлаві. 

Марина Максименко / Спортивний комітет України

Українська спортсменка Марина Максименко стала бронзовою призеркою Всесвітніх Ігор. 

Максименко виборола третє місце у змаганнях сумоїсток у середній ваговій категорії. 

У поєдинку за бронзу наша співвітчизниця здолала японку Мізунуму Хікару, повідомляє УНІАН. 

На попередніх Всесвітніх Іграх чотири роки тому у Калі (Колумбія) Марина Максименко була срібною призеркою.

"Вважаю, що сьогодні був не мій день. З японкою Хікару ми сьогодні змагалися двічі, і у першій сутичці я програла - просто не змогла як слід налаштуватися. Після цього довелося йти по нижній частині турнірної сітки. Головної мети - золота - досягти не вдалося. Але я чула, як мене підтримувала публіка - це щось неймовірне. Атмосфера на Всесвітніх Іграх у Вроцлаві дуже добра", - відзначила Марна Максименко у коментарі після змагань.  

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #збірна України#Всесвітні Ігри-2017#сумо