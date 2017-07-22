Долгополов обіграв другого росіянина поспіль і вийшов у фінал турніру в Швеції

В Бостаді (Швеція) завершився півфінальний матч тенісного турніру SkiStar Swedish Open, де українець Олександр Долгополов обіграв Андрія Кузнєцова з Росії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Читайте такожДолгополов обіграв росіянина і вийшов у півфінал тенісного турніру в ШвеціїЯкщо напередодні українець провів дуже важкий матч з іншим росіянином Кареном Хачановим і виграв у трьох партіях після декількох матчболів у суперника, то сьогодні наш спортмен мав повну перевагу. Матч тривав трохи більше години і протягом всього цього часу українець мав перевагу і в рахунку, і в якості гри.

У фіналі, який відбудеться в неділю, 23 липня, Долгополов зіграє з переможцем матчу двох представників Іспанії - Давид Феррер проти Фернандо Вердаско.

Як повідомляв УНІАН, турнір в Бостаді проходить з 16 по 23 липня.