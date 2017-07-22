Синхронне плавання перейменовано в артистичне
14:44, 22 липня 2017Інше
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Рішення про перейменуванння прийняв Конгрес Міжнародної федерації водних видів спорту (FINA).
Синхронне плавання перейменували в артистичне / Reuters
В Будапешті в рамках чемпіонату світу відбувся Конгрес Міжнародної федерації водних видів спорту (FINA), де прийнято рішення про перейменування синхронного плавання в артистичне, повідомляє FINA.
Ідею про перейменування цього виду спорту раніше висунув Міжнародний олімпійський комітет. Перейменування пов'язане з просуванням виду спорту.
Зміни прийняті в рамках затвердження поправок до конституції федерації.
Синхронне плавання як вид спорту існує з 1920-х років, коли воно з'явилося в Канаді. В олімпійській програмі існує з Ігор-1984 в Лос-Анджелесі.
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