Синхронне плавання перейменовано в артистичне

В Будапешті в рамках чемпіонату світу відбувся Конгрес Міжнародної федерації водних видів спорту (FINA), де прийнято рішення про перейменування синхронного плавання в артистичне, повідомляє FINA.

Ідею про перейменування цього виду спорту раніше висунув Міжнародний олімпійський комітет. Перейменування пов'язане з просуванням виду спорту.

Зміни прийняті в рамках затвердження поправок до конституції федерації.

Синхронне плавання як вид спорту існує з 1920-х років, коли воно з'явилося в Канаді. В олімпійській програмі існує з Ігор-1984 в Лос-Анджелесі.