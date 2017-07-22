Українські синхроністки вперше завоювали срібло Чемпіонату світу з водних видів спорту

У Будапешті завершився фінал командних змагань з синхронного плавання Чемпіонату світу з водних видів спорту в довільній програмі, де збірна України посіла 2-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки отримали від суддів за свій виступ 94 бали. Наша команда на 2.1 бали відстала від збірної Китаю. 3-е місце і бронзові медалі у збірної Японії - 93,2 бали.

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Наші спортсменки вперше в історії виграли срібло ЧС в синхронному плаванні.

Українська команда виступала у складі Ганна Волошина, Єлизавета Яхно, Ксенія Сидоренко, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Яна Нарежна, Владислава і Марина Алексіви.

Нинішня нагорода стала 7-ю для збірної України на нинішньому ЧС - одне срібло та шість бронзових медалей. Шість медалей вибороли представниці синхронного плавання, одну - стрибуни у воду.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з водних видів спорту проходить у Будапешті з 14 по 30 липня.