Збірна України завоювала ще одну медаль у підводному плаванні на Всесвітніх Іграх
19:14, 21 липня 2017Інше
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Анастасія Антоняк - бронзова призерка Всесвітніх Ігор!
Анастасія Антоняк завоювала другу медаль для України / Спортивний комітет України
Українка Анастасія Антоняк завоювала для збірної другу медаль на Всесвітніх Іграх, які стартували у Вроцлаві, Польща. Нагадаємо, це найбільший форум з неолімпійських видів спорту.
На змаганнях з підводного спорту Антоняк посіла третє місце в дисципліні 200 метрів в ластах.
Наша спортсменка показала час 1 хвилина 28.76 секунд. Кращий результат у двох росіянок - Валерії Барановської та Катерини Михайлюшкіної, яким дісталися відповідно золото і срібло.
Нагадаємо, першу медаль на Всесвітніх Іграх-2017 для України завоювала Катерина Ділова (бронза).
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