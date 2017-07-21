Збірна України завоювала ще одну медаль у підводному плаванні на Всесвітніх Іграх

Українка Анастасія Антоняк завоювала для збірної другу медаль на Всесвітніх Іграх, які стартували у Вроцлаві, Польща. Нагадаємо, це найбільший форум з неолімпійських видів спорту.

На змаганнях з підводного спорту Антоняк посіла третє місце в дисципліні 200 метрів в ластах.

Наша спортсменка показала час 1 хвилина 28.76 секунд. Кращий результат у двох росіянок - Валерії Барановської та Катерини Михайлюшкіної, яким дісталися відповідно золото і срібло.

Нагадаємо, першу медаль на Всесвітніх Іграх-2017 для України завоювала Катерина Ділова (бронза).