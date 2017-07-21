Долгополов обіграв росіянина і вийшов у півфінал тенісного турніру в Швеції

В Бостаді (Швеція) завершився матч 1/4 фіналу тенісного турніру SkiStar Swedish Open, в якому українець Олександр Долгополов обіграв Карена Хачанова з Росії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч закінчився з рахунком 7:6 (5), 3:6, 7:6 (2).

У першій партії гра проходила в рівній впертій боротьбі, де українець здобув мінімальну перевагу лише в кінцівці, на тай-брейку. Потім наш спортсмен вчисту програв другу партію. А в третій, за рахунку 4:4, опоненти зробили чотири брейка поспіль, поперемінно виграючи один у одного гейми на подачі суперника. У вирішальному 13 геймі Долгополов вирвався вперед 5:1 і після цього вже не віддавав ініціативу супернику.

У півфіналі Долгополо зіграє з ще одним представником Росії - Андрієм Кузнєцовим. Матч відбудеться в суботу, 22 липня.

Як повідомляв УНІАН, турнір в Бостаді проходить з 16 по 23 липня.