Українські синхроністки завоювали шосту медаль Чемпіонату світу з водних видів спорту

У Будапешті завершилися командні змагання в довільній програмі синхронного плавання в рамках Чемпіонату світу з водних видів спорту, де 3-е місце завоювала збірна України, повідомляється на офіційному сайті змагань.

Українки за свій виступ отримали від суддів 93,9333 бали.

Наша команда відстала на 3.3667 бали від переможниць турніру збірної Росії - 97,3000. 2-е місце в команди Китаю - 95,2333 бали.

Читайте такожСинхроністка Ганна Волошина принесла Україні ще одну медаль на ЧС з водних видів спортуУкраїнська команда виступала у складі Ганна Волошина, Єлизавета Яхно, Ксенія Сидоренко, Анастасія Савчук, Олександра Кашуба, Валерія Апрелієва, Владислава і Марина Олексіви.

Нинішня нагорода стала 6-ю для збірної України на нинішньому ЧС. Всі шість медалей - бронзові. П'ять з них завоювали представниці синхронного плавання, одну - стрибуни у воду.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з водних видів спорту проходить у Будапешті з 14 по 30 липня.