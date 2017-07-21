Українські синхроністки завоювали шосту медаль Чемпіонату світу з водних видів спорту
П'ять бронзових нагород було завойовано в синхронному плаванні, і одна - в стрибках у воду.
У Будапешті завершилися командні змагання в довільній програмі синхронного плавання в рамках Чемпіонату світу з водних видів спорту, де 3-е місце завоювала збірна України, повідомляється на офіційному сайті змагань.
Українки за свій виступ отримали від суддів 93,9333 бали.
Наша команда відстала на 3.3667 бали від переможниць турніру збірної Росії - 97,3000. 2-е місце в команди Китаю - 95,2333 бали.
Читайте такожСинхроністка Ганна Волошина принесла Україні ще одну медаль на ЧС з водних видів спортуУкраїнська команда виступала у складі Ганна Волошина, Єлизавета Яхно, Ксенія Сидоренко, Анастасія Савчук, Олександра Кашуба, Валерія Апрелієва, Владислава і Марина Олексіви.
Нинішня нагорода стала 6-ю для збірної України на нинішньому ЧС. Всі шість медалей - бронзові. П'ять з них завоювали представниці синхронного плавання, одну - стрибуни у воду.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з водних видів спорту проходить у Будапешті з 14 по 30 липня.