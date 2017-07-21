Один з кращих захисників американського футболу вийде з в'язниці після 9 років ув'язнення

Колишня зірка американського футболу О. Джей Сімпсон, засуджений до 33 років тюремного ув'язнення, достроково вийде на свободу, відсидівши за гратами всього 9 років, повідомляє Isport з посиланням на CNN.

У 2008 спортсмена визнали винним у збройному пограбуванні колекціонера спортивних трофеїв і засуджений на 33 роки. Тепер комісія з умовно-дострокового звільнення помилувала 70-річного Сімпсона. На волю він вийде в жовтні.

Зазначимо, що Сімпсон відомий також гучним процесом 1994 року, на якому його звинувачували у вбивстві своєї дружини і її коханця, проте суд присяжних його виправдав. Крім того, спортсмен знявся у фільмі "Голий пістолет".

Сімпсон виступав в НФЛ протягом 11 років і був одним з кращих захисників Ліги. У 1985 році був введений в Зал слави професійного американського футболу.