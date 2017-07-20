Долгополов вийшов до чвертьфіналу тенісного турніру у Швеції

У шведському Бостаді завершився матч другого кола тенісного турніру SkiStar Swedish Open, в якому українець Олександр Долгополов обіграв аргентинця Орасіо Себальоса, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:4, 6:4.

Читайте такожУкраїнка Цуренко вийшла у друге коло Вімблдону, а Долгополов поступився ФедереруМатч тривав рівно півтори години. За цей час українець зумів зробити по одному брейку в кожній з партій.

В 1/4 фіналу Долгополов у п'ятницю, 21 липня, битиметься з Кареном Хачановим з Росії.

Турнір в Бостаді проходить з 16 по 23 липня. Українець, який займає 89-е місце в рейтингу АТР, посіяний під 2-м номером.