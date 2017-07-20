Долгополов вийшов до чвертьфіналу тенісного турніру у Швеції
18:13, 20 липня 2017Інше
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Українець обіграв в матчі другого кола аргентинця Себальоса.
Долгополов вийшов у чвертьфінал на турнірі в Бостаді / btu.org.ua
У шведському Бостаді завершився матч другого кола тенісного турніру SkiStar Swedish Open, в якому українець Олександр Долгополов обіграв аргентинця Орасіо Себальоса, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч завершився з рахунком 6:4, 6:4.
Читайте такожУкраїнка Цуренко вийшла у друге коло Вімблдону, а Долгополов поступився ФедереруМатч тривав рівно півтори години. За цей час українець зумів зробити по одному брейку в кожній з партій.
В 1/4 фіналу Долгополов у п'ятницю, 21 липня, битиметься з Кареном Хачановим з Росії.
Турнір в Бостаді проходить з 16 по 23 липня. Українець, який займає 89-е місце в рейтингу АТР, посіяний під 2-м номером.
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