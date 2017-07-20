Російських ватерполистов в Угорщині змусили зняти одяг з символікою СРСР

Представників тренерського штабу збірної Росії з водного поло на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що проходить в Будапешті, змусили зняти футболки з червоними п'ятикутними зірками та надписом «СССР», інформує РИА "Новости".

Як розповів один з росіян, що знаходиться на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить в Угорщині, на вході на стадіон поліцейські попросили росіян зняти майки з символікою СРСР, пояснивши, що їх не пустять на стадіон в такому вигляді, а в перспективі можуть заарештувати і вислати з країни.

Поліцейські пояснили російським ватерполістам, що радянська символіка в країні прирівняна до фашистської і заборонена законом,