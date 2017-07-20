Троє українських тенісистів потрапили в основну сітку Відкритого чемпіонату США
10:55, 20 липня 2017Інше
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В турнірі гарантовано зіграють дві наші тенісистки і один тенісист.
Світоліна їде в Нью-Йорк в статусі гравця Топ-10 світового рейтингу / Reuters
Організатори останнього тенісного турніру сезону серії "Великого шолома" - Відкритого чемпіонату США - опублікували списки гравців, які гарантовано візьмуть участь у основних змаганнях 2017 року, повідомляє офіційний сайт змагань.
У жіночому одиночному турнірі виступлять Еліна Світоліна (6-а ракетка світу) і Леся Цуренко (29).
Читайте такожНа US Open буде рекордний призовий фонд в історії тенісуВ чоловічих змаганнях Україна точно буде представлена Олександром Долгополовим (98).
Іншим представникам нашої країни доведеться пройти крізь сито кваліфікаційних змагань.
US Open-2017 пройде з 28 серпня по 10 вересня. Кваліфікаційні змагання, відповідно, з 22 по 27 серпня.
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