Троє українських тенісистів потрапили в основну сітку Відкритого чемпіонату США

Організатори останнього тенісного турніру сезону серії "Великого шолома" - Відкритого чемпіонату США - опублікували списки гравців, які гарантовано візьмуть участь у основних змаганнях 2017 року, повідомляє офіційний сайт змагань.

У жіночому одиночному турнірі виступлять Еліна Світоліна (6-а ракетка світу) і Леся Цуренко (29).

Читайте такожНа US Open буде рекордний призовий фонд в історії тенісуВ чоловічих змаганнях Україна точно буде представлена Олександром Долгополовим (98).

Іншим представникам нашої країни доведеться пройти крізь сито кваліфікаційних змагань.

US Open-2017 пройде з 28 серпня по 10 вересня. Кваліфікаційні змагання, відповідно, з 22 по 27 серпня.