Україна назвала імена 44 легкоатлетів для участі на ЧС-2017 в Лондоні
00:15, 20 липня 2017Інше
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Ще сім атлетів включені в "лист очікування" і можуть бути включені в збірну в останній момент.
Два роки тому на минулому чемпіонаті світу Богдан Бондаренко виборов срібло / diamondleague.com
У середу, 19 липня, виконком Федерації легкої атлетики затвердив склад збірної України на чемпіонат світу, який з 4-го по 13 серпня пройде в Лондоні. Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.
На головному старті сезону гарантовано виступлять 44 українських легкоатлета, включаючи трьох призерів Олімпійських ігор – Богдана Бондаренка (стрибки у висоту), Олесю Повх та Єлизавету Бризгіну (4 по 100 м).
Склад збірної України на чемпіонат світу-2017:
Чоловіки
Жінки
Крім того, в лист очікування потрапили сім спортсменів, у яких є шанс потрапити на чемпіонат світу по системі добору Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. Нижчеперелічені легкоатлети виступлять у Лондоні у разі запрошення від IAAF.
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