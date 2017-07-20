Україна назвала імена 44 легкоатлетів для участі на ЧС-2017 в Лондоні

У середу, 19 липня, виконком Федерації легкої атлетики затвердив склад збірної України на чемпіонат світу, який з 4-го по 13 серпня пройде в Лондоні. Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.

На головному старті сезону гарантовано виступлять 44 українських легкоатлета, включаючи трьох призерів Олімпійських ігор – Богдана Бондаренка (стрибки у висоту), Олесю Повх та Єлизавету Бризгіну (4 по 100 м).

Склад збірної України на чемпіонат світу-2017:

Чоловіки

Жінки

Крім того, в лист очікування потрапили сім спортсменів, у яких є шанс потрапити на чемпіонат світу по системі добору Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. Нижчеперелічені легкоатлети виступлять у Лондоні у разі запрошення від IAAF.