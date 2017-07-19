Синхроністка Ганна Волошина принесла Україні ще одну медаль на ЧС з водних видів спорту

У столиці Угорщини, Будапешті, триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

Українська синхроністка Ганна Волошина виграла бронзову медаль у сольній довільній програмі. Наша спортсменка показала у фіналі результат 93,3000 бали.

Золото у російської спортсменки Світлани Колесніченко (96,1333 балів), срібло в активі іспанки Они Карбонель (95,0333).

Це вже четверта медаль на цьому чемпіонаті світу для збірної України і третя - особисто в активі Волошиної. Раніше наша спортсменка також стала третьою в технічній програмі у соло-виступах, а також завоювала бронзу в дуеті з Єлизаветою Яхно.

Раніше український дует Олег Колодій та Ілля Кваша посів третє місце у стрибках у воду з 3-метрового трампліну.

Таким чином, поки що у нашої збірної чотири медалі світової першості, і всі - бронзові.