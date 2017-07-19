Українець Данило Фільченко виграв золото чемпіонату світу (U-21) з водних лиж, що проходив у Дніпрі

У Дніпрі завершився чемпіонат світу з водних лиж серед юнаків до 21 року.

Всього на турнір світової першості завітали 85 учасників з 23 країн світу, серед яких були - Колумбія, Перу, Нова Зеландія, Австралія, Канада, Швейцарія, Італія, Великобританія, Швеція, Франція, Португалія, Греція, Білорусь та інші.

Спортсмени змагалися у трьох програмах: слалом, фігурне катання на водних лижах та стрибки з трампліну.

Україну представляли Данило Фільченко, Олександр Самойлов, Софія Максименкова та Станіслава Просвєтова. Про це повідомляє Спортивний комітет України.

Данило Фільченко виборов цілих дві золоті нагороди. Він став переможцем у багатоборстві та у фігурному катанні. Українець показав блискучий результат, набравши 10 050 очок. Він став єдиним спортсменом, який у вирішальних змаганнях подолав гросмейстерську позначку 10 000 очок.

Срібло чемпіонату виборов канадець Доріан Левеллін, а бронзу здобув італієць Джанмарко Пайні. Чемпіонкою серед жінок стала американка Анна Гей.

Загалом всі члени збірної України вийшли у фінал. Українки Станіслава Просвєтова і Софія Максименкова посіли відповідно сьоме та одинадцяте місця.

Варто відзначити, що Данило Фільченко отримав ліцензію на участь у Х Всесвітніх іграх, які вже завтра стартують у польському Вроцлаві. На цих змаганнях Україну представлятимуть 80 атлетів, що змагатимуться у 20 видах спорту.