Українська збірна з підводного плавання перемагає у Вроцлаві на чемпіонаті Європи

Українська збірна продемонструвала блискучий результат на чемпіонаті Європи з підводного плавання, що проходив у польському Вроцлаві.

Змагання відбувалися у кількох категоріях - у басейні та на відкритій воді. Збірна України завоювала 26 медалей різного ґатунку, з них 21 медаль в особистому заліку та п’ять – в естафетах. Загалом здобуток наших "підводників" складає 5 золотих медалей, 11 срібних та 10 бронзових.

Чемпіонами Європи стали Ірина Пікінер (категорія 50 м, біласти), Анастасія Антоняк (категорія 400 м, моноласти), Катерина Дєлова (категорія 50 м, пірнання), Євгенія Олєйнікова (категорія 800 м, моноласти) та Денис Грубнік (категорія 400 м, з аквалангом).

Загалом у чемпіонаті взяли участь понад 200 спортсменів з 20 країн Європи.

Наразі українська збірна залишається у Вроцлаві в очікуванні Всесвітніх Ігор, де підводне плавання буде однією з дисциплін.

Нагадаємо, Вроцлав прийматиме Х Всесвітні Ігри з 20-го по 30 липня. У складі збірної України на Іграх з неолімпійських видів спорту виступлять 80 атлетів.

Підводне плавання представлятимуть семеро плавчинь. Зокрема, до збірної України з цього виду спорту увійшли Анастасія Антоняк, Катерина Дєлова, Світлана Жукова, Юлія Чумак, Ірина Пікінер, Ксенія Скрипель та Валентина Рєзнік.

Відзначимо, що на минулих Всесвітніх Іграх 2013 року у Калі (Колумбія) українські спортсмени- "підводники" вибороли 6 медалей - по 3 срібні і бронзові.