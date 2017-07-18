Українські гандбольні клуби дізналися суперників у єврокубках

Українські гандбольні клуби за підсумками жеребкування у Відні дізналися своїх суперників в єврокубках, повідомляє офіційний сайт ЄГФ.

У 1-му раунді кваліфікації чоловічого Кубка ЄГФ віце-чемпіон України запорізький ZTR зіграє проти швейцарського «Крієнс-Люцерна».

У Кубку челлендж у 2-му раунді кваліфікації маріупольський «Шахтар» зіграє проти «Керьєнга» (Люксембург), а запорізький ЗНТУ-ЗАС, який стартує з 3-го раунду зустрінеться з переможцем пари «Тасова» (Туреччина) - «Мойковац» (Чорногорія).

Нагадаємо, що жеребкування Ліги чемпіонів, учасником якої є запорізький «Мотор», відбулася раніше. Суперниками нашої команди у груповому раунді ЛЧ будуть "Металург" (Македонія), "Монпельє" (Франція), "Бешикташ" (Туреччина), "Чеховські ведмеді" (Росія) і переможець кваліфікаційного раунду.

Єдина українська команда в жіночих єврокубках львівська «Галичанка» у першому раунді кваліфікації Кубка ЄГФ зустрінеться з нідерландським «Морренгофом».

Кубок ЄГФ. Чоловіки

1-й раунд кваліфікації

ZTR (УКРАЇНА, Запоріжжя) - «Крієнс-Люцерн» (Швейцарія)

2/3 вересня - 9/10 вересня

Кубок челлендж. Чоловіки

2-й раунд кваліфікації

«Керьєнг» (Люксембург) - «Шахтар-ШВСМ» (УКРАЇНА, Маріуполь)

7/8 жовтня - 14/15 жовтня

3-й раунд кваліфікації

ЗНТУ-ЗАС (УКРАЇНА, Запоріжжя) - переможець пари «Тасова» (Туреччина)/«Мойковац» (Чорногорія)

18/19 листопада - 25/26 листопада

Кубок ЄГФ. Жінки

1-й раунд кваліфікації

«Галичанка» (УКРАЇНА, Львів) - «Морренгоф» (Нідерланди)

9/10 жовтня - 16/17 жовтня