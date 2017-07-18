Українські гандбольні клуби дізналися суперників у єврокубках
У Відні відбулося жеребкування гандбольних Кубка ЄГФ і Кубка челлендж.
Українські гандбольні клуби за підсумками жеребкування у Відні дізналися своїх суперників в єврокубках, повідомляє офіційний сайт ЄГФ.
У 1-му раунді кваліфікації чоловічого Кубка ЄГФ віце-чемпіон України запорізький ZTR зіграє проти швейцарського «Крієнс-Люцерна».
У Кубку челлендж у 2-му раунді кваліфікації маріупольський «Шахтар» зіграє проти «Керьєнга» (Люксембург), а запорізький ЗНТУ-ЗАС, який стартує з 3-го раунду зустрінеться з переможцем пари «Тасова» (Туреччина) - «Мойковац» (Чорногорія).
Нагадаємо, що жеребкування Ліги чемпіонів, учасником якої є запорізький «Мотор», відбулася раніше. Суперниками нашої команди у груповому раунді ЛЧ будуть "Металург" (Македонія), "Монпельє" (Франція), "Бешикташ" (Туреччина), "Чеховські ведмеді" (Росія) і переможець кваліфікаційного раунду.
Єдина українська команда в жіночих єврокубках львівська «Галичанка» у першому раунді кваліфікації Кубка ЄГФ зустрінеться з нідерландським «Морренгофом».
Кубок ЄГФ. Чоловіки
1-й раунд кваліфікації
ZTR (УКРАЇНА, Запоріжжя) - «Крієнс-Люцерн» (Швейцарія)
2/3 вересня - 9/10 вересня
Кубок челлендж. Чоловіки
2-й раунд кваліфікації
«Керьєнг» (Люксембург) - «Шахтар-ШВСМ» (УКРАЇНА, Маріуполь)
7/8 жовтня - 14/15 жовтня
3-й раунд кваліфікації
ЗНТУ-ЗАС (УКРАЇНА, Запоріжжя) - переможець пари «Тасова» (Туреччина)/«Мойковац» (Чорногорія)
18/19 листопада - 25/26 листопада
Кубок ЄГФ. Жінки
1-й раунд кваліфікації
«Галичанка» (УКРАЇНА, Львів) - «Морренгоф» (Нідерланди)
9/10 жовтня - 16/17 жовтня