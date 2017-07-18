Оприлюднено склад збірної України на чемпіонат світу з фехтування
Турнір розпочнеться 19 липня в Німеччині.
З 19 липня німецьке місто Лейпциг прийматиме найсильніших представників фехтування, які розіграють 12 комплектів нагород чемпіонату світу, повідомляє Національний олімпійський комітет України.
Традиційно на турнірі спортсмени змагатимуться в індивідуальній та командній першостях з фехтування на шпагах, рапирі та шаблі серед жінок та чоловіків.
Українці будуть представлені у всіх видах зброї, окрім жіночої рапіри.
Змагання триватимуть до 26 липня.
Склад української збірної:
Рапіра (чоловіки): Ростислав Герцик, Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Клод Юнес.
Шабля (жінки): Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Прокуда, Ольга Жовнір.
Шабля (чоловіки): Богдан Платонов, Дмитро Пундик, Олексій Стаценко, Андрій Ягодка.
Шпага (жінки): Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Ксенія Пантелеєва, Анфіса Почкалова.
Шпага (чоловіки): Анатолій Герей, Максим Хворост, Богдан Нікішин, Володимир Станкевич.