Оприлюднено склад збірної України на чемпіонат світу з фехтування

10:59, 18 липня 2017
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Турнір розпочнеться 19 липня в Німеччині.

Чемпіонат світу з фехтування триватиме протяго тижня в Німеччині / noc-ukr.org

З 19 липня німецьке місто Лейпциг прийматиме найсильніших представників фехтування, які розіграють 12 комплектів нагород чемпіонату світу, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Традиційно на турнірі спортсмени змагатимуться в індивідуальній та командній першостях з фехтування на шпагах, рапирі та шаблі серед жінок та чоловіків.

Українці будуть представлені у всіх видах зброї, окрім жіночої рапіри.

Змагання триватимуть до 26 липня.

Склад української збірної:

Рапіра (чоловіки): Ростислав Герцик, Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Клод Юнес.

Шабля (жінки): Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Прокуда, Ольга Жовнір.

Шабля (чоловіки): Богдан Платонов, Дмитро Пундик, Олексій Стаценко, Андрій Ягодка.

Шпага (жінки): Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Ксенія Пантелеєва, Анфіса Почкалова.

Шпага (чоловіки): Анатолій Герей, Максим Хворост, Богдан Нікішин, Володимир Станкевич.

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Теги: #Німеччина#збірна України#фехтування#чемпіонат світу