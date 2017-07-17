Гольфисткам заборонили носити міні-спідниці та декольте

Жіноча професійна асоціація гольфу (LPGA) ввела новий дрес-код для гольфісток, який забороняє їм одягати форму з глибоким вирізом на грудях, короткі спідниці і штани, повідомляє The Guardian.

Це рішення було піддано жорсткій критиці як з боку співтовариства спортсменок, так і пересічних любителів цього виду спорту.

Teen Vogue звинувачував керівний орган у жіночому професійному гольфі в тому, що жінки будуть ущемлені у своїх правах. Прогресивний і впливовий молодіжний журнал також зазначив, що цим дрес-кодом організація робить великий крок «назад».

Після 2 липня LPGA почала розсилати по електронній пошті всім гравцям листи, в яких докладно описується великий список одягу, який більше не буде дозволено на матчах і офіційних вечірках у Турі.

«Нова форма одягу допоможе гольфісткам презентувати себе більш професійно і створить більш позитивний образ нашої гри», - повідомила співробітник відділу комунікацій LPGA Хізер Дейлі-Донофріо.