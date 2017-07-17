Українець Стаховський: В тенісі призові потрібно збільшити в чотири рази

Український тенісист Сергій Стаховський вважає, що призові в тенісі потрібно збільшити в кілька разів, повідомляє Sport.ua з посиланням на інтерв'ю гравця World Tennis.

«У тенісі призові потрібно збільшити на всіх турнірах мінімум в чотири рази, особливо на найпрестижнішому, - Вімблдоні. Думаю, програвший у першому раунді на Шоломі заслуговує отримати 100 тисяч євро. Для збереження тенісу ми повинні залучати молодь», - зазначає Стаховський.

Читайте такожСтаховський у більш ніж 3-годинному поєдинку поступився японцеві Нішікорі у другому колі Вімблдону«Коли молоді спортсмени бачать футболістів, які заробляють мільйони, навіть не граючи в основному складі, і тенісистів, які отримують гроші лише в Топ-100 – логічно, що вони вибирають футбол», – додав гравець.

Сергій Стаховський - переможець чотирьох турнірів серії АТР. Найвищу позицію в рейтингу займав у вересні 2010 року - 31-е місце. На даний момент, гравець займає 114-е місце в світовому рейтингу.