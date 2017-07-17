Світоліна опустилася на одне місце в оновленому рейтингу WTA після Вімблдону

У понеділок Жіноча тенісна асоціація і чоловіча Асоціація тенісистів-професіоналів опублікувала нові версії рейтингів за підсумками найпрестижнішого у світі турніру Вїмблдону, що завершився напередодні, повідомляють офіційні сайти організацій.

Кращою тенісисткою України як і раніше залишається Еліна Світоліна, яка опустилася з 5-го на 6-е місце.

У Топ-100 також знаходиться Леся Цуренко, яка, навпаки, поліпшила свій рейтинг на 6 позицій - з 35-го на 29-е місце. Катерина Бондаренко опустилася зі 112-го на 113-е місце, а Катерина Козлова зробила ривок відразу на 36 місць вгору, піднявшись з 150-го на 124-е місце.

Читайте такожСвітоліна поступилася латвійці Остапенко в двосерійному трилері Найсильнішою тенісисткою світу вперше у своїй кар'єрі стала Кароліна Плишкова з Чехії, на рахунку якої, до речі, немає жодної перемоги на турнірах серії "Великого шолома". А на минулому турнірі Вімблдон-2017 вона і взагалі вибула з боротьби у другому колі. Плишкова скористалася невдачами та втратою великої кількості очок румунки Сімони Халеп (2) і екс-першої ракетки світу німкені Ангелік Кербер (3). Британка Джоанна Конта займає 4-е місце в рейтингу, а переможниця Вімблдону-2017 Гарбіньє Мугуруза з Іспанії піднялася відразу на 10 місць - з 15-го на 5-е.

У чоловічому рейтингу 1-2 ракетками світу залишилися шотландець Енді Маррей (Великобританія) та іспанець Рафаель Надаль. Переможець Вімблдону-2017 і новоспечений рекордсмен за кількістю титулів на турнірі (8) Роджер Федерер з Швейцарії піднявся з 5-го на 3-е місце і помінявся місцями зі своїм співвітчизником Станісласом Ваврінкою. 4-е місце у Новака Джоковича з Сербії.

Єдиний представник України в Топ-100 Олександр Долгополов опустився з 84-го на 89-е місце. В свою чергу. Ілля Марченка піднявся зі 117-го на 112-е місце, а Сергій Стаховський - з 122-го на 114-е.