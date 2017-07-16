Марія Кичасова і Анастасія Горлова стали чемпіонками Європи з веслування на байдарках

У Пловдиві (Болгарія) завершився чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каное, де чемпіонками на дистанції 200 метрів стали українські байдарочниці Марія Кичасова і Анастасія Горлова, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки подолали дистанцію за 36,527 секунди. У боротьбі за медалі наші спортсменки випередили дуети з Португалії та Польщі.

Також в активі нашої збірної 3 бронзові медалі за підсумками турніру. У каное-двійці у чоловіків 3-е місце посіли Дмитро Янчук/ Тарас Міщук, в байдарці-двійці на цій же дистанції - Ігор Трунов і Іван Семикін, а в байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів у жінок - Кичасова, Анастасія Тодорова, Марія Повх та Інна Грищун.

Чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каное проходив у Пловдиві з 14 по 16 липня.