Федерер виграв Вімблдонський турнір у восьмий раз в кар'єрі

У передмісті Лондона завершився фінальний матч Вімблдонського тенісного турніру в чоловічому одиночному розряді, де швейцарець Роджер Федерер здобув перемогу над Маріном Чілічем з Хорватії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:3, 6:1, 6:4.

Гра тривала всього 1 годину 41 хвилину.

Читайте такожІспанка Гарбіньє Мугуруса виграла у фіналі Вімблдону у американки Венус ВільямсПротягом усього матчу швейцарець мав повну перевагу і не дозволив засумніватися в своїй перевазі. Зокрема, у третьому сеті, який вийшов самим напруженим, Роджер при рахунку 3:3 виграв два гейми поспіль, а потім зумів утримати свою перевагу у вирішальному 10-му геймі.

Таким чином, Федерер здобув восьму перемогу в кар'єрі на Вімблдонському турнірі, ставши рекордсменом за цим показником. Зокрема, він обійшов американця Піта Сампраса, у якого сім титулів в період з 1993 по 2000 роки.

Як повідомляв УНІАН, Вімблдон-2017 проходив з 3 по 16 липня.