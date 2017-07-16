Українські каратисти тріумфально виступили на ювілейній 20-й Маккабіаді

Троє представників Української федерації карате - одесити Олександр Розенберг та Ілля Коваль і харків'янин Олександр Кичерман впевнено перемогли у своїх категоріях на Маккабіаді, єврейському аналогу Олімпійських Ігор і найбільшому змаганні у світі після Олімпіади, повідомляє прес-служба Української федерації карате.

У перший день змагань (турнір з карате проходив в Хайфі в спорткомплексі "Ромема") Ілля Коваль виграв золото в ката серед юніорів 15-16 років. Всі свої поєдинки він виграв з максимальним результатом - 5:0. Олександр Розенберг став чемпіоном куміте у вазі - 84 кг У другий день турніру гімн України прозвучав на арені "Ромеми" в третій раз - на честь Олександра Кичермана, який в категорії -68 кг, юніори 17-18 років, у фінальному бою проти ізраїльтянина, програючи 0:2, за три секунди до фінальної сирени зумів провести ура-маваши, взяв три очки і виграв бій. Таким чином, українські каратисти показали максимальний результат.

\Шеф місії, голова Комітету з ЗМІ та зв'язків з громадськістю УФК Ігор Левенштейн прийняв з рук президента Ізраїльської федерації карате Моше Бухніка спеціальний приз за успішний виступ української команди. Такого безпрецедентного успіху в історії виступів України на Маккабіадах ніколи раніше не було. Радість перемоги з нашими спортсменами поділяють їх тренери - Володимир Зарецький, Олексій Коновалов і Рудик Сагрунов.

Ювілейна 20-я Маккабіада проходить в Ізраїлі з 4-го по 18-е липня . Це друга за масовістю і масштабом спортивна подія в світі після Олімпійських ігор. У нинішній Маккабиаді беруть участь 10 тисяч спортсменів з 47 країн світу. У складі збірної України всього представлено 70 осіб.

Зазначимо, що Олександр Розенберг був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Маккабіади 6 липня на стадіоні "Тедді" в столиці країни Єрусалимі.