Колодій і Кваша завоювали бронзу чемпіонату світу в стрибках у воду

23:46, 15 липня 2017
Інше
213

Українці потрапили в призери у стрибках з 3-х метрового трампліну.

REUTERS

У Будапешті завершився фінал у стрибках у воду з 3-х метрового трампліну в рамках чемпіонату світу з водних видів спорту, де бронзову медаль завоювали українці Олег Колодій та Ілля Кваша, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша пара набрала в сумі за шість стрибків 429,99 бали.

Українці програли срібним призерам з Китаю 443,40. Чемпіонами світу стали Євген Кузнєцов та Ілля Захаров з Росії - 450,30 бали.

Читайте такожГанна Волошина завоювала для України першу медаль ЧС з водних видів спорту

Чемпіонат світу з водних видів спорту в Будапешті триватиме до 30 липня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #збірна України#стрибки у воду#чемпіонат світу