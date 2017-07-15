Колодій і Кваша завоювали бронзу чемпіонату світу в стрибках у воду

У Будапешті завершився фінал у стрибках у воду з 3-х метрового трампліну в рамках чемпіонату світу з водних видів спорту, де бронзову медаль завоювали українці Олег Колодій та Ілля Кваша, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша пара набрала в сумі за шість стрибків 429,99 бали.

Українці програли срібним призерам з Китаю 443,40. Чемпіонами світу стали Євген Кузнєцов та Ілля Захаров з Росії - 450,30 бали.

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Чемпіонат світу з водних видів спорту в Будапешті триватиме до 30 липня.