Колодій і Кваша завоювали бронзу чемпіонату світу в стрибках у воду
23:46, 15 липня 2017Інше
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Українці потрапили в призери у стрибках з 3-х метрового трампліну.
Ілля Кваша завоював медаль чемпіонат світу / REUTERS
У Будапешті завершився фінал у стрибках у воду з 3-х метрового трампліну в рамках чемпіонату світу з водних видів спорту, де бронзову медаль завоювали українці Олег Колодій та Ілля Кваша, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наша пара набрала в сумі за шість стрибків 429,99 бали.
Українці програли срібним призерам з Китаю 443,40. Чемпіонами світу стали Євген Кузнєцов та Ілля Захаров з Росії - 450,30 бали.
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Чемпіонат світу з водних видів спорту в Будапешті триватиме до 30 липня.
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