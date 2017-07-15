Українські легкоатлети завоювали низку нагород на юніорському чемпіонаті світу

Українські легкоатлети Михайло Кохан і Ярослава Магучіх стали чемпіонами світу серед юніорів на першості планети (U-18), що проходить у Найробі, Кенія. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту з рекордом чемпіонатів світу (U-18) – 1,92 м. Результат срібної медалістки, польки Мартини Левандовської, – 1,82 м.

Михайло Кохан став чемпіоном світу (U-18) з метання молота (82,31 м). Результат українця на 8,11 м вищий, ніж у срібного призера Дамніта Сінгха з Індії. Зазначимо, що юнаки метають молот вагою 5 кг.

У суботу Олексій Кирилін поповнив скарбничку медалей українських легкоатлетів, вигравши срібло у метанні диску. У другій спробі Кирилін метнув диск (1,5 кг) на позначку особистого рекорду. Вищим був результат лише у Клаудіо Ромеро з Чилі, який у п’ятій спробі все ж зумів випередити українця – 64,33 м. У Олексія ж чотири заключні спроби були з заступами.

Крім того, бронзовим призером чемпіонату світу (U-18) став Владислав Лавський. У секторі для стрибків у висоту він посів третє місце з найкращим результатом у кар’єрі 2,11 м.

Чемпіонат світу серед 18-річних завершується завтра.