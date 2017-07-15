Іспанка Гарбіньє Мугуруса виграла у фіналі Вімблдону в американки Венус Вільямс

Іспанська тенісистка Гарбіньє Мугуруса тріумфувала на Вімблдонському турнірі-2017.

У фінальному матчі Мугуруса (14-я сіяна на Вімблдоні) обіграла американку Венус Вільямс (10-ту сіяну).

Поєдинок тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:0.

Перший сет був рівним. Перші 10 геймів суперниці надійно грали на своїх подачах. Хоча найбільш хвилюючі хвилини Мугуруса пережила саме в 10-му геймі, коли зі складнощами відіграла два сетболи.

В 11-му геймі вже Гарбіньє атакувала подачу Вільямс, і їй вдалося зробити брейк, який виявився в підсумку вирішальним.

У другій партії боротьби не вийшло. Вільямс не зуміла виграти жодного гейму.

Для Венус Вільямс це був 11-й фінал Вімблдону в кар'єрі, в п'яти з них вона виграла.

Для Мугуруси це був другий фінал на цьому турнірі - два роки тому на вирішальній стадії вона поступилася Вільямс-молодшій - Серені.

Гарбіньє Мугуруса вдруге перемогла на турнірі Великого Шолома - тепер у неї в активі титули на Ролан Гаррос (2016) і Вімблдоні (2017).