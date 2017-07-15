Ганна Волошина завоювала для України першу медаль ЧС з водних видів спорту

Українка Ганна Волошина здобула для збірної України першу медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті.

У змаганнях з синхронного плавання 25-річна українка завоювала бронзу у сольних виступах технічної програми. Ганна отримала від суддів оцінку 91.9992. Чемпіонкою у цьому виді стала росіянка Світлана Колесніченко (95.2036), а друге місце дісталося іспанці Оні Карбонелл (93.6534).

Це перша медаль для всієї збірної України на світовій першості в Угорщині.

Відзначимо, що в травні Волошина взяла золото на четвертому етапі Світової серії в Торонто.