Ганна Волошина завоювала для України першу медаль ЧС з водних видів спорту
15:31, 15 липня 2017Інше
587
У синхронному плаванні наша спортсменка посіла третє місце.
Ганна Волошина принесла Україні першу медаль ЧС / Reuters
Українка Ганна Волошина здобула для збірної України першу медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті.
У змаганнях з синхронного плавання 25-річна українка завоювала бронзу у сольних виступах технічної програми. Ганна отримала від суддів оцінку 91.9992. Чемпіонкою у цьому виді стала росіянка Світлана Колесніченко (95.2036), а друге місце дісталося іспанці Оні Карбонелл (93.6534).
Це перша медаль для всієї збірної України на світовій першості в Угорщині.
Відзначимо, що в травні Волошина взяла золото на четвертому етапі Світової серії в Торонто.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter