Першим фіналістом Вімблдону став хорват Чіліч

Хорватський тенісист Марін Чіліч, що є сьомим сіяним на Вімблдоні, вийшов у фінал цього турніру.

У півфінальному матчі Чіліч в чотирьох сетах переграв 24-ю ракетку змагань, американця Сема Куеррі з рахунком 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3), 7:5.

Матч тривав 2 години 56 хвилин. Чіліч зробив 25 ейсів, припустився однієї подвійної помилки і реалізував 4 з 14-ти брейк-пойнтів. На рахунку Куеррі 13 подач навиліт, 3 подвійні помилки і 2 брейки.

Чіліч вперше в кар'єрі вийшов у фінал Вімблдону. Раніше він три роки поспіль зупинявся на стадії чвертьфіналу.

Суперник Чіліча у фіналі визначиться у грі між фаворитом турніру Роджером Федерером і чехом Томашем Бердихом.