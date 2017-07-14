Дніпро приймає чемпіонат світу з воднолижного спорту

13 липня у Дніпрі розпочався чемпіонат світу з воднолижного спорту. У ньому беруть участь спортсмени віком до 21 року. Дніпро першим серед українських міст виборов право приймати змагання такого рівня. Світова першість проходить у рамках програми міського голови Бориса Філатова «Дніпро – спортивна столиця».

«У країні, яка воює, за 200 кілометрів від фронту проходить чемпіонат світу! Видовищний, представницький, серйозний захід світового рівня. Промінь світла в імлі буденності. Предтеча нового, мирного життя», – написав Борис Філатов на своїй сторінці в соцмережі.

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У першості беруть участь 85 спортсменів із 23 країн світу, серед яких – Колумбія, Перу, Нова Зеландія, Австралія, Канада, Швейцарія, Італія, Велика Британія, Швеція, Франція, Португалія, Греція, Білорусь. Національну збірну України представляють спортсмени з Дніпра – Данило Фільченко, Олександр Самойлов, Софія Максименкова, Станіслава Просвєтова.

Змагання розпочалися ще вранці, а урочисте відкриття чемпіонату провели ввечері на Фестивальному причалі. Учасники вишикувалися під музику у виконанні духового оркестру. Наприкінці церемонії музиканти продемонстрували дефіле з інструментами.

Чемпіонат проходить на базі воднолижного клубу «Сентоза», який отримав ексклюзивне право на його проведення. Триватиме світова першість до 16 липня включно. Вхід для глядачів – вільний. Свою майстерність спортсмени продемонструють у трьох дисциплінах – слаломі, фігурному катанні на водних лижах і стрибках з трампліну, які є найбільш видовищним видом змагань.