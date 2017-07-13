У Будапешті стартує чемпіонат світу з водних видів спорту, де Україну представляє майже 40 спортсменів

З 14-го по 30 липня у Будапешті відбудеться чемпіонат світу з водних видів спорту.

Загалом буде розіграно 75 комплектів нагород, повідомляє офіційний сайт НОК України.

Українці традиційно представлені у змаганнях з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання.

49 комплектів нагород буде розіграно у плаванні, серед них 42 комплекти - розіграють плавці у басейні, а 7 – представники плавання на відкритій воді.

Як повідомив офіційний сайт НОК, Україну у змаганнях з плавання представлятимуть 13 спортсменів.

Склад збірної України (плавання)

Басейн: Лівер Марія (50 м, 100 м брас), Зевіна Дарина (50 м, 100 м, 200 м на спині), Фролов Сергій (1500 м вільний стиль), Романчук Михайло (1500 м вільний стиль), Говоров Андрій (50 м вільний стиль, 50 м батерфляй), Гурницький Дмитро (50 м, 100 м на спині), Хлопцов Андрій (50 м батерфляй), Лемешко Любомир (100 м батерфляй), Шевцов Сергій (50 м, 100 м вільний стиль).

Відкрита вода: Червинський Ігор (5 км, 10 км), Снітко Ігор (5 км, 10 км), Панчішко Кристина (5 км, 10 км), Кирик Марина (5 км, 10 км).

В перший же день боротьбу за нагороди чемпіонату розпочнуть й наші стрибуни у воду. Заявка української збірної нараховує 12 спортсменів.

Відзначимо, що у порівнянні з нещодавнім чемпіонатом Європи в Києві, де наша команда виграла перше загальнокомандне місце, заявка нашої команди на чемпіонат світу не змінилась.

Склад збірної України (стрибки у воду)

Чоловіки: Олександр Горшковозов, Максим Долгов, Ілля Кваша, Олег Колодій, Станіслав Оліферчик.

Жінки: Вікторія Кесарь, Ганна Красношлик, Анастасія Недобіга, Анна Письменська, Діана Шелестюк, Валерія Люлько, Софія Лискун.

Також у стартовий день боротьбу за нагороди чемпіонату світу розпочнуть представниці синхронного плавання.

Склад збірної України (синхронне плавання)

Заявка української команди нараховує 12 спортсменок:

Анна Волошина, Єлизавета Яхно, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Олександра Кашуба, Марина Алексієва, Владислава Алексієва, Валерія Апрелєва, Яна Нарєжна, Аліна Шинкаренко, Катерина Гончарова, Катерина Резнік.

В програмі соло честь країни захищатиме Анна Волошина. В дуеті вона виступить з новою напарницею Єлизаветою Яхно. В змаганнях груп наші дівчата також будуть представлені оновленим складом.