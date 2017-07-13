Епічне повернення Венери: визначилася пара фіналісток жіночої сітки Вімблдону

На Вімблдонському тенісному турнірі сьогодні відбулися півфінали в жіночому одиночному розряді.

Іспанка Гарбіньє Мугуруса обіграла словацьку тенісистку Магдалену Рибарікову, віддавши всього два гейми за весь матч, - 6:1, 6:1. Гра тривала 1 годину 5 хвилин.

Для Мугуруси це другий вихід у фінал на Вімблдоні. Два роки тому вона також брала участь у вирішальному матчі, але поступилася Серені Вільямс.

Цього разу Мугуруса зіграє за головний приз зі старшою сестрою Вільямс. Венус Вільямс перемогла у півфінальній зустрічі британську тенісистку Йоханну Конту у двох партіях - 6:4, 6:2.

Поєдинок тривав 1 годину 13 хвилин. 37-річна американка, яка посідає 11-е місце в рейтингу WТА, реалізувала 3 брейк-пойнти з 8, і не програла жодного гейму на своїй подачі.

Для Венус Вільямс (її ім'я означає - Венера) це буде 9-й фінал Вімблдону в кар'єрі, що є одним із кращих показників за історію жіночого тенісу.

Цікаво, що її попередня поява у вирішальному матчі значиться 2009 роком, а останнє завоювання титулу датоване 2008 роком.

Всього Вільямс-старша п'ять разів перемагала на цих змаганнях - у 2000, 2001, 2005, 2007 і 2008 роках.