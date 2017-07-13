На НСК "Олімпійський" відбудеться прощання з відомим спортивним журналістом і коментатором

Завтра, 14 липня, в Холі Чемпіонів НСК «Олімпійський» відбудеться церемонія прощання з відомим спортивним журналістом і коментатором, головним редактором сайту і телеканалу Xsport Олександром Мащенком.

Церемонія прощання пройде з 8.30 до 10.00. Про це повідомила прес-служба НСК "Олімпійський".

Олександр буде похований в селі Требухів Броварського району Київської області.

Раптова смерть відомого спортивного журналіста 38-річного Олександра Мащенка була з глибокою скорботою сприйнята багатьма його колегами, а також спортсменами, які знали його особисто.

"Як же я люблю, ціную і поважаю людей, які причетні до спорту! Які всім серцем вболівають за свою команду, і від яких країна з перших вуст дізнається результати нашої збірної. Сьогодні траур для багатьох людей, особливо зі світу спорту... Пішла з життя чудова людина, професіонал своєї справи, спортивний журналіст Олександр Мащенко. Нам буде дуже не вистачати Вас! Але в нашому серці ви назавжди", - написала призерка Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро гімнастка Анна Різатдінова.

"Один з кращих спортивних журналістів України. Скромна, порядна, добра і чуйна людина. Не віриться, що його більше з нами немає. Співчуття близьким і всьому українському спорту", - поділився сумною звісткою олімпійський чемпіон з фехтування Вадим Гутцайт.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Мащенко помер учора під час ранкової пробіжки.