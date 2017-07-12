Джокович звільнив шлях для Федерера: серб несподівано знявся з Вімблдону

Сербський тенісист, друга ракетка світу Новак Джокович знявся з подальшої боротьби за головний приз Вімблдону.

У чвертьфінальній грі турніру проти чеха Томаша Бердиха Джокович програв першу партію на тай-брейку– 6:7 (2:7), а за рахунку 0:2 у другій партії відмовився від боротьби, визнавши поразку.

Незадовго до свого рішення серб взяв медичний тайм-аут через проблеми з плечем.

Нагадаємо, що раніше вдень проблеми виникли і у першої ракетки світу Енді Маррея, якому травма завадила на рівних завершити матч проти американця Сема Куеррі.

У ще одному чвертьфіналі швейцарець Роджер Федерер не мав проблем з досягненням переможного результату. Він здолав канадця Мілоша Раоніча - 6:4, 6:2, 7:6 (7:4).

Таким чином, у півфіналах Вімблдону в чоловічій сітці зіграють Сем Куеррі і хорват Марін Чіліч, а також Томаш Бердих і Роджер Федерер.