Джокович звільнив шлях для Федерера: серб несподівано знявся з Вімблдону
Травма не дозволила Новаку Джоковичу завершити чвертьфінал.
Сербський тенісист, друга ракетка світу Новак Джокович знявся з подальшої боротьби за головний приз Вімблдону.
У чвертьфінальній грі турніру проти чеха Томаша Бердиха Джокович програв першу партію на тай-брейку– 6:7 (2:7), а за рахунку 0:2 у другій партії відмовився від боротьби, визнавши поразку.
Незадовго до свого рішення серб взяв медичний тайм-аут через проблеми з плечем.
Нагадаємо, що раніше вдень проблеми виникли і у першої ракетки світу Енді Маррея, якому травма завадила на рівних завершити матч проти американця Сема Куеррі.
У ще одному чвертьфіналі швейцарець Роджер Федерер не мав проблем з досягненням переможного результату. Він здолав канадця Мілоша Раоніча - 6:4, 6:2, 7:6 (7:4).
Таким чином, у півфіналах Вімблдону в чоловічій сітці зіграють Сем Куеррі і хорват Марін Чіліч, а також Томаш Бердих і Роджер Федерер.