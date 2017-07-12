Надія Великобританії на Вімблдоні Енді Маррей програв у чвертьфіналі

Перша ракетка світу британський тенісист Енді Маррей не зможе захистити титул переможця Вімблдонського турніру, який він завоював минулого року.

У чвертьфіналі Вімблдону-2017 Маррей поступився американцеві Сему Куеррі, який посідає всього 28-е місце в рейтингу АТР.

Маррей вів по сетах, спершу - 1:0, потім 2:1, але в підсумку змушений був поступитися з рахунком 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 1:6, 1:6.

Матч тривав 2 години 41 хвилину. Куеррі зробив 27 подач навиліт, допустивши 2 подвійні помилки і реалізувавши 8 з 12 брейк-пойнтів.

На рахунку Маррея 8 ейсів, 2 помилки на подачі і 3 брейки.

При цьому Маррея явно турбувала травма: впродовж практично всього матчу Енді насилу пересувався по корту.

За вихід у фінал Куеррі зіграє у п'ятницю з Маріном Чілічем (Хорватія).