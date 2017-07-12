Один з найуспішніших клубів країни "Локомотив" знявся з чемпіонату України з футзалу

Гранд українського футзалу - харківський "Локомотив" на своєму офіційному сайті повідомив, що не буде брати участь в Екстралізі у наступному сезоні.

"У зв'язку з непростою фінансовою ситуацією МФК "Локомотив" прийняв рішення відмовитися від участі в Чемпіонаті України в Екстралізі сезону 2017-2018 років, про що повідомив офіційним листом Асоціацію футзалу. Всі гравці отримали статус вільних агентів з 1 липня 2017 року. При цьому клуб не припиняє свою роботу і вишукує можливість взяти участь в інших всеукраїнських змаганнях під егідою АФУ", - йдеться в заяві.

Минулого місяця стало відомо, що "Локомотив" знаходиться під загрозою зникнення через фінансові труднощі.

"Локомотив" є одним з найбільш титулованих клубів України. Він тричі поспіль вигравав золоті медалі чемпіонату (2013, 2014, 2015), двічі — срібні (2012 і 2016) і двічі — бронзові (2011 і 2017). Також "Залізничники" тричі вигравали Кубок України (2009, 2016 та 2017) і чотири рази — Суперкубок (2013, 2014, 2015 і 2016).

У минулому сезоні "Локомотив" вперше за п'ять років не вийшов у фінал Екстраліги, в півфіналі плей-офф поступившись "Продексіму".