Пішов з життя відомий спортивний журналіст і коментатор Олександр Мащенко.

Про це повідомили його колеги та друзі.

Олександр помер раптово, під час ранкової пробіжки. Йому було 38 років.

Олександр Мащенко обіймав посаду головного редактора телеканалу Xsport.

Мащенко стояв біля витоків зародження українського спортивного телебачення. Зокрема, він був співробітником першого нішевого спортивного каналу в Україні – "Мегаспорт". Потім очолив телеканал "Хокей". Згодом цей проект перетворився в мультиспортивний Xsport. Журналіст також співпрацював зі спортивної телекомпанією "Поверхность" і працював на каналі "1+1".

Редакція УНІАН висловлює щирі співчуття родині та близьким Олександра Мащенка.