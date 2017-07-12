Українці Анікєєв і Мотричко обрані до складу комітету гравців Всесвітньої федерації шашок

Міжнародні гросмейстери з України Юрій Анікєєв і Вікторія Мотричко обрані до складу комітету гравців Всесвітньої федерації шашок (FMJD), повідомляє кореспондент УНІАН.

Комітет буде представляти інтереси гравців і захищати їх права поряд з іншими керівниками Всесвітньої федерації шашок. Крім двох українців в Комітет гравців обрані неодноразові чемпіони та призери світових чемпіонатів Наталія Садовська (Польща), Олексій Чижов (Росія) і Жан-Марі Нджофанг (Камерун).

Читайте такожМіжнародний спортивний суд в Лозанні звільнив українського шашиста Анікєєва від сплати 36 тисяч франків Подібний комітет гравців обраний вперше за всю історію існування Всесвітньої федерації шашок і дозволить зробити в цьому вигляді шашок крок у демократизації спорту.

Як повідомляв УНІАН раніше, Міжнародний спортивний арбітраж у Лозанні вирішив звільнити українця Юрія Анікєєва від сплати судового збору у розмірі 36 тисяч швейцарських франків при розгляді його позову до Міжнародної федерації шашок (IDF).