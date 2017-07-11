Як популяризують спортсменів-учасників Х Всесвітніх Ігор в українських містах

Спортивний комітет України, який забезпечує інформаційну та іншу підтримку вітчизняним спортсменам, що беруть участь у Х Всесвітніх Іграх, ініціював велику кампанію у 20 містах України.

"У містах, де народилися успішні українські спортсмени, що представлятимуть нашу кріїну на Всесвітніх Іграх, ми розташували біг-борди та сіті-лайти на підтримку наших чемпіонів, - розповів президент СКУ Ілля Шевляк. - Ми це зробили вперше. Для цього звернулися до мерів 26 українських міст з пропозицією використати рекламні площі для популяризації спорту.

У 20 містах нам відповіли згодою і надали підтримку. Це безкоштовна реклама за нашим зверненням. Понад 200 бігбордів коштували усього 35 тисяч гривень, але яке щастя для українського спортсмена, коли його впізнають і коли місто знає своїх героїв".

Реалізація ідеї Спортивного комітету України припала до душі провідним атлетам. Зокрема, чемпіон Всесвітніх Ігор 2013 року Іван Настенко прокоментував появу біг-бордів із собою у Києві.

Схожа інформаційна кампанія на підтримку спортсменів напередодні Всесвітніх Ігор була започаткована спільно з Київським метрополітеном. Зокрема, на станції "Печерська" відкрилася фотовиставка з героями національної збірної України, які їдуть представляти державу у Вроцлав.

Нагадаємо, ювілейні Х Всесвітні Ігри проходитимуть у польському Вроцлаві з 20-го по 30 липня. Українська делегація налічує 80 спортсменів, які змагатимуться у 20 видах спорту. Вперше в Україні трансляцію змагань Всесвітніх Ігор здійснюватиме Перший національний телеканал.