На НСК "Олімпійський" відбулися проводи збірної України на Всесвітні Ігри

На Національному спорткомплексі «Олімпійський» пройшла церемонія проводів збірної України на Х Всесвітні Ігри, які з 20-го по 30 липня відбудуться у польському Вроцлаві.

Як і Олімпійські ігри, Всесвітні Ігри проходять раз на чотири роки. Їхньою особливістю є те, що змагання проводяться з неолімпійських видів спорту. Починаючи з 2005 року, Україна неодмінно є одним з фаворитів цього спортивного форуму, потрапляючи до десятки найуспішніших країн з понад 100 держав.

Читайте також20 відтінків спортивної екзотики: збірна України готується вирушити на Всесвітні ІгриЗагалом для участі у Всесвітніх Іграх українські спортсмени вибороли 80 ліцензій. Вони змагатимуться у 20 видах спорту. Це таїландський бокс, акробатика, спортивна аеробіка, сквош, підводний спорт, сумо, пауерліфтинг, боулінг, воднолижний спорт, джиу-джитсу, спортивне орієнтування, танцювальний спорт, парашутний спорт, кікбоксинг, стрибки на батуті, стрибки на акробатичній доріжці, художня гімнастика, академічне веслування, скелелазіння і карате.

Нагадаємо, участь виду спорту у цих змаганнях є обов'язковою умовою подальшого розгляду цієї дисципліни Міжнародним олімпійським комітетом на включення до програми Олімпіад. До речі, карате і скелелазіння вже пройшли всі етапи олімпійської атестації і включені до програми наступних літніх Олімпійських ігор у Токіо.

Найбільше українських спортсменів будуть представлені у змаганнях з пауерліфтингу (10 ліцензій). Другим за кількістю українських учасників є сумо (9). Загалом же практично в кожному виді програми українці претендуватимуть на медалі.

«Підготовка до Всесвітніх Ігор була окремо передбачена у бюджетній програмі. На це ми витратили близько 45 млн гривень. Ці гроші пішли на проведення тренувальних зборів, закупівлю обладнання для спортсменів та екіпіровки», - відзначив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

Вперше на українському телебаченні будуть проводитись прямі трансляції Всесвітніх Ігор – їх забезпечує Перший національний. Голова Громадського ТБ Зураб Аласанія пообіцяв, що на глядачів очікує «10 днів суцільного щастя».

«Очевидний плюс цих Ігор у тому, що їхати не так далеко і не доведеться проводити довгу акліматизацію, як це було чотири роки тому у Колумбії», - сказав чемпіон Всесвітніх Ігор-2013 Іван Настенко, який знову претендує на перемогу у змаганнях з джиу-джитсу.

Як стало відомо УНІАН, спортсмени виїжджатимуть у Вроцлав невеликими групами. Наразі відкрите питання, хто буде прапороносцем збірної України на урочистій церемонії відкриття змагань. До речі, сьогодні на "Олімпійському" усі бажаючі мали змогу написати побажання українським спортсменам на державному прапорі, з яким наша команда вирушає у Вроцлав.

Ігри відкриються 20 липня на Міському стадіоні Вроцлава, що має місткість 42 тисячі глядачів. У 2012 році ця арена приймала матчі футбольного Євро-2012.