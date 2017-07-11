Жіночий теніс отримає нову першу ракетку світу за підсумками Вімблдону

Після завершення Вімблдонського турніру-2017 в жіночому тенісі буде нова перша ракетка світу, повідомляє Sport Arena.

Вчора, 10 липня, чинний лідер рейтингу WTA німкеня Анжеліка Кербер поступилася в 1/8 фіналу Вімблдону іспанці Гарбіньє Мугурусі, тому вона не зможе утримати лідерство у світовому рейтингу.

На даний момент в онлайн-версії рейтингу німкеню обійшли відразу дві тенісистки — чешка Кароліна Плішкова і румунка Симона Халеп.

Однак Плішкова вже покинула Вімблдон, поступившись у другому раунді Магдалені Рибаріковій, а Халеп продовжує боротьбу за титул.

Якщо Симона Халеп виграє чвертьфінальний матч проти Йоханни Конти з Великобританії, то очолить світовий рейтинг, а якщо поступиться — першою ракеткою світу за підсумками Вімблдону стане Кароліна Плішкова.

Варто відзначити, що Анжеліка Кербер провела на першій сходинці рейтингу 34 тижні.

Вчора Вімблдон покинула також п'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна, яка за підсумками двох сетів поступилася латвійській тенісистці Олені Остапенко.