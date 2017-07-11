Українка Беломоіна завоювала бронзу на етапі Кубка світу з маунтинбайку
10:24, 11 липня 2017Інше
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Це третя медаль Яни Беломоіної на етапах Кубка світу в цьому сезоні.
Яна Беломоіна / velotraffik.com
Українська велогонщица Яна Беломоіна виграла бронзову медаль у гонці сьомого етапу Кубка світу в олімпійській дисципліні маунтинбайк крос-кантрі, який проходив у Швейцарії.
24-річна спортсменка на подіумі поступилася лише британці Анні Ласт і норвежці Гун Риті Дале Флешо.
Читайте такожУкраїнка Беломоина очолила світовий рейтинг з маунтенбайкуНагадаємо, це вже третя медаль Беломоіної на етапах Кубка світу. Також у нинішньому сезоні українка вже вигравала Gold Trophy в Штрасберзі, а також була першою на гонці вищої категорії в австрійському Обертрауні.
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