"Темна конячка" Вімблдону Жіль Мюллер вичавив із Рафаеля Надаля всі соки і виграв

Дворазовий переможець Вімблдону і 15-разовий тріумфатор турнірів Великого Шолома іспанець Рафаель Надаль не пройшов до чвертьфіналу Вімблдонського турніру 2017 року.

У четвертому раунді іспанський тенісист протистояв 26-й ракетці світу Жілю Мюллеру з Люксембургу.

Матч тривав 4 години 47 хвилин, а окремо взята п'ята партія тривала 135 хвилин.

Надаль поступався по сетах - 0:2, потім зумів вирівняти становище (2:2). Все вирішувалося в п'ятому сеті, в якому тенісисти зіграли в цілому 28 геймів. Аж до останнього гейма на подачі Рафи Надаля жодному з суперників не вдавалося зробити брейк. В результаті фатальної помилки припустився іспанець, невдало зігравши простий м'яч за рахунку 15:40.

Перемога Жіля Мюллера - 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13.

Наступним суперником люксембуржця стане хорват Марін Чіліч.

Два інших фаворити Вімблдону - Роджер Федерер і Енді Маррей - вийшли у чвертьфінал. Обидва перемогли у трьох сетах відповідно Григора Дімітрова і Бенуа Пера.

Поєдинок Новака Джоковича з Адріаном Маннаріно перенесено на завтра через темряву.