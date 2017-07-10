Міжнародний спортивний суд в Лозанні звільнив українського шашиста Анікєєва від сплати 36 тисяч франків

Міжнародний спортивний арбітраж у Лозанні ухвалив рішення звільнити міжнародного гросмейстера з України Юрія Анікєєва від сплати судового збору у розмірі 36 тисяч швейцарських франків при розгляді його позову до Міжнародної федерації шашок (IDF).

Про це УНІАН повідомили у Федерації шашок України.

Як зазначив адвокат спортсмена Антон Сотир, суд у Лозанні винесе рішення на підставі письмових доказів, представлених сторонами.

Як повідомляв УНІАН, відомий український гросмейстер з шашок Юрій Анікєєв відстоює своє право на свободу слова, закріплене Європейською Конвенцією прав людини.

Читайте такожШашист Анікєєв: Міжнародної федерації шашок не сподобалося, що я скрізь мелькаю у вишиванці... Відкрито в провину це ніхто не ставив, але в кулуарах про це говорилиАнікєєв був незаконно дискваліфікований IDF на 3 роки від участі в будь-яких змаганнях під егідою організації. Правління IDF в Санкт-Петербурзі розмістило це рішення, прийняте 15 жовтня 2016 року, на своєму сайті з таким обґрунтуванням - "за багаторазові випадки публікації тенденційної і недостовірної інформації про діяльність IDF і висловлювань, що завдають шкоди її іміджу та іміджу шашок-64 в цілому".

Суть позову Анікєєва в тому, що інцидент може носити як політичний характер (протистояння Росії та України), так і особисту неприязнь до Юрія з боку керівництва IDF.

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов назвав "спортивним тероризмом" дії чиновників Міжнародної федерації шашок (IDF, 6 з 8 членів правління якої - представники РФ), яка прийняла рішення дискваліфікувати нашого спортсмена на три роки.

Юрій Анікєєв і Федерація шашок України, Міністерство молоді і спорту України ініціювали позов для захисту честі і гідності українського спорту.