Український жіночий дует вибув зі змагань парної сітки Вімблдону
17:50, 10 липня 2017Інше
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Людмила Кіченок і Леся Цуренко зупинилися в третьому колі.
Леся Цуренко та Людмила Кіченок / btu.org.ua
Український дует тенісисток Людмила Кіченок / Леся Цуренко програв зустріч 3-го раунду Вімблдону в протистоянні з американсько-чеською парою Кетрін Белліс / Маркета Вондрусова.
Поєдинок завершився у двох сетах - 6:4, 6:2.
Після поразки Людмили та Лесі у парному жіночому турнірі (як і в чоловічому) на Вімблдоні не залишилося українських спортсменів.
Тим не менш, Людмилі Кіченок ще належить провести поєдинок 1/8 фіналу в міксті, де вона грає в дуеті з хорватським тенісистом Мате Павичем.
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