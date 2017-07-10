Український жіночий дует вибув зі змагань парної сітки Вімблдону

Український дует тенісисток Людмила Кіченок / Леся Цуренко програв зустріч 3-го раунду Вімблдону в протистоянні з американсько-чеською парою Кетрін Белліс / Маркета Вондрусова.

Поєдинок завершився у двох сетах - 6:4, 6:2.

Після поразки Людмили та Лесі у парному жіночому турнірі (як і в чоловічому) на Вімблдоні не залишилося українських спортсменів.

Тим не менш, Людмилі Кіченок ще належить провести поєдинок 1/8 фіналу в міксті, де вона грає в дуеті з хорватським тенісистом Мате Павичем.