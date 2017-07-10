Світоліна поступилася латвійці Остапенко в двосерійному трилері

Еліна Світоліна, яка минулої п'ятниці вперше в історії жіночого тенісу України вийшла до 1/8 фіналу Вімблдонського турніру, не змогла подолати цей бар'єр. Таким чином, четвертий раунд англійської турніру Великого Шолома залишається найвищим досягненням для українських тенісистів за всі роки виступів. В 1994 році також до 1/8 фіналу дійшов Андрій Медведєв.

Непрохідною перешкодою для українки виявилася 20-річна висхідна зірка Олена Остапенко з Латвії (у неї є і українські коріння), яка місяць тому сенсаційно виграла Відкритий чемпіонат Франції.

Остапенко діяла у звичній для себе гостроатакувальній манері, використовуючи до того ж максимальну складність ударів. Перша партія проходила під диктовку латвійки, і Світоліна виявилася не готовою до такого тенісу.

Крім того, українка геть погано діяла на власних брейк-пойнтах. У 8-му геймі за рахунку 3:4 вона не використала три можливості зрівняти рахунок, після чого Остапенко, маючи повну психологічну перевагу, довела партію до кінця.

Перша половина другого сету також виявилася провальною. У 5-му геймі за рахунку 2:2 Еліна мала 5 брейк-пойнтів, але знову відпустила суперницю. Еліна надто нервувала, і Остапенко незабаром вже вела - 5:2.

Коли до перемоги залишався лише крок, несподівано настала черга латвійки випробовувати долю. За рахунку 5:3 вона не реалізувала 5 матчболів на своїй подачі. Програючи 2:5, Світоліна взяла чотири гейми поспіль і довела справу до тай-брейку.

У завершальному і найбільш драматичному розділі поєдинку Остапенко не використала ще два матчболи, але на черговому - 8-му за рахунком - все ж зуміла здолати 4-ту ракетку турніру Еліну Світоліну.

Рахунок - 6:3, 7:6 (8:6) на користь Остапенко. Поєдинок тривав 1 годину 44 хвилини (36 хвилин - 1-ша партія і 68 хвилин - 2-га).

Світоліна вибуває з Вімблдону на стадії 1/8 фіналу.