Українка Ганна Степанюк визнана кращим гравцем волейбольної Євроліги-2017

Волейболістка збірної України форвард Ганна Степанюк була визнана найціннішим гравцем Євроліги-2017.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні збірна України виграла турнір, у другій зустрічі в фіналі здобувши перемогу над збірною Фінляндії. В обох поєдинках команда Гарія Єгіазарова виграла 3:1. Степанюк разом з Надією Кодолою стала найрезультативнішою в складі господарів – в обох по 19 очок.

У списку кращих снайперів Євроліги Степанюк на третьому місці, слідом за Кодолою.