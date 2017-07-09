Українка Ганна Степанюк визнана кращим гравцем волейбольної Євроліги-2017
23:23, 09 липня 2017Інше
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Форвард української збірної отримала приз найціннішого гравця турніру.
Ганна Степанюк / xsport.ua
Волейболістка збірної України форвард Ганна Степанюк була визнана найціннішим гравцем Євроліги-2017.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні збірна України виграла турнір, у другій зустрічі в фіналі здобувши перемогу над збірною Фінляндії. В обох поєдинках команда Гарія Єгіазарова виграла 3:1. Степанюк разом з Надією Кодолою стала найрезультативнішою в складі господарів – в обох по 19 очок.
У списку кращих снайперів Євроліги Степанюк на третьому місці, слідом за Кодолою.
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