Збірна України з волейболу виграла жіночу Євролігу

В Івано-Франківську відбувся другий фінальний поєдинок жіночої волейбольної Євроліги. Збірна України після перемоги у першій грі в Гельсінкі (3:1) з таким же рахунком обіграла команду Фінляндії у повторній зустрічі.

Перша партія була за гостями. Фінки краще увійшли в гру і виграли перший сет - 25:17. Другий сет був уже за українками - 25:23.

Гостра боротьба розгорнулася в кінцівці третьої партії. У збірної Фінляндії були сетболи, однак чіткіше у вирішальних епізодах діяли українки, які в підсумку витягли партію - 27:25. Це фактично означало перемогу за сумою двох зустрічей і титул для збірної України.

У четвертій партії підопічні Гарія Єгіазарова поставили ефектну крапку в турнірі - 25:16.

Таким чином, українська жіноча збірна провела в Євролізі-2017 10 поєдинків, в яких здобула 9 перемог і вперше в історії виграла цей турнір. Нагадаємо, що аналогічного результату в цьому році добилася чоловіча національна команда.

Обидві наші збірні вперше брали участь у змаганнях.