Збірна України завоювала срібло на етапі Кубка світу з художньої гімнастики

Українські гімнастки завоювали срібло на етапі Кубка світу, який проходить в Берліні, повідомляє Xsport.

Збірна України виступала у складі - Євгенія Гомон, Анастасія Возняк, Валерія Юзьвяк, Дарина Кобець, Діана Мижерицька і Валерія Ханіна. Наша команда набрала 36,050 бали, поступившись першим місцем росіянкам, які набрали 37,200 пунктів. Третє місце посіли представниці Білорусі, які записали на свій рахунок 35,300 очки.

В особистій першості також виступали Олена Дьяченко та Катерина Луценко, але їм не вдалося кваліфікуватися у фінал жодної з дисциплін. У відбірковому турнірі Дьяченко стала шостою у багатоборстві, а Луценко зупинилася на 22-й позиції.